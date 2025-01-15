Paint переходит на новый уровень предлагая функцию удаления объектов

Microsoft продолжает развивать возможности компьютеров с генеративным искусственным интеллектом. Одним из ярких примеров стал обновленный Paint в Windows 11, который теперь умеет удалять объекты и фон с изображений с помощью алгоритмов ИИ. Эти функции, ранее доступные только на мощных машинах Copilot+ PC с современными чипами Snapdragon X, Intel Core Ultra или AMD Ryzen AI, теперь работают и на старых компьютерах, включая устройства с процессорами Intel Core 13-го поколения.

Новые функции появились в стабильной версии Windows 11 и доступны прямо в Paint. Пользователи могут выделить фрагмент изображения и выбрать одну из двух новых опций: «Генеративное стирание» или «Удаление фона». Первая позволяет выбрать объект, который нужно удалить, а алгоритм заполнит оставшуюся область, подстраиваясь под окружающий фон. Вторая функция изолирует выбранный объект, помещая его на белый фон.

Для работы с «Генеративным стиранием» достаточно выделить область кистью или выделить объект, нажать «Применить» и дождаться результата. Удаление фона работает практически мгновенно, тогда как стирание сложных элементов, таких как человек или машина, может занять до 30 секунд. Однако в сложных сценах или при высоком разрешении изображения система пока допускает незначительные ошибки и оставляет артефакты.

Первоначально эти возможности разрабатывались для машин с нейропроцессорами, которые ускоряют обработку изображений. На более современных чипах скорость работы выше, а качество алгоритмов заметно лучше. Однако даже на старых системах Paint демонстрирует уверенные результаты, значительно превосходя стандартное ручное редактирование.

Эти изменения — часть глобальной стратегии Microsoft по интеграции искусственного интеллекта в повседневные инструменты. С новыми функциями даже базовый Paint превращается в мощный инструмент для быстрого и удобного редактирования изображений.