Память DDR5 удалось разогнать до DDR5-10002 МТ/с на процессоре AMD Ryzen 7 8700G

Оверклокеры радуются новому процессору AMD Ryzen 7 8700G с B650E AORUS Tachyon, установившему рекорд по разгону DDR5-10346. Этот подвиг был достигнут Бенни Лодевийком Нитоло Ласе из Индонезии, использующим материнскую плату Gigabyte B650E AORUS Tachyon, процессор AMD Ryzen 7 8700G и модули памяти Trident Z5 RGB DDR5 7600 CL36 от G.Skill. В результате первого разгона оверклокер достиг скорости DDR5-9000+, за которой последовали рекордные DDR5-10002 МТ/с, признанные Gigabyte.

Бенни не остановился на достигнутом и добился еще более высокой скорости памяти, достигнув DDR5-10346 с использованием того же процессора AMD Ryzen 7 8700G и материнской платы Gigabyte B650E AORUS Tachyon. Модули памяти DDR5 были установлены на тайминги 52-62-62-126-127 с напряжением 1,45 В. При этом использовалось только воздушное охлаждение, и жидкостное охлаждение не применялось на протяжении всего процесса разгона.

Другие оверклокеры также добиваются максимальной производительности APU AMD Ryzen 7 8700G. Корейский оверклокер СунХо Чжон, известный как SafeDisk, использовал память DDR5-9000 CL36 с APU, установив FCLK на 2500, и не столкнулся с ошибками WHEA при тестировании с использованием материнской платы ASUS ROG Crosshair X670E Gene.

Это свидетельствует о значительном прогрессе платформы AM5 в поддержке высокочастотной памяти DDR5. Платформа теперь легко поддерживает модули DIMM с более высокой частотой, а оверклокеры демонстрируют впечатляющие результаты разгона. Вопреки тому, что у Intel Z790 все еще мировые рекорды по высокочастотной памяти на одноканальных и двухканальных платформах, после последних оверклоков AMD Ryzen 7 8700G разрыв в скорости двухканальной памяти стал минимальным. Ожидается, что ситуация улучшится с будущими оптимизациями и новыми сериями материнских плат.