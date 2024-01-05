Пассивный и полностью бесшумный блок питания Cooler Master X Silent Edge способен выдавать мощность до 1300 Вт

Cooler Master официально представила свои новые блоки питания X Silent Edge и Max, которые обладают мощностью до 1300 Вт и представляют собой первую конструкцию с пассивным охлаждением.

Семейство блоков питания Cooler Master X Silent, впервые представленное на Computex 2023, теперь доступно с различными вариантами охлаждения - как с пассивным, так и с активным. Ориентированная на пользователей премиум-класса и высокого уровня, эта линейка оборудована качественными компонентами и имеет 15-летнюю гарантию.

Новый блок питания Cooler Master X Silent Edge, доступный в моделях мощностью 1100 Вт и 850 Вт, обеспечивает полностью пассивное охлаждение с усовершенствованной системой тепловых трубок. Благодаря интеграции с программным обеспечением MasterCTRL, пользователи могут мониторить и настраивать параметры блока питания. Безвентиляторный дизайн минимизирует шум и обеспечивает тишину во время игр или работы.

Ключевые особенности:

Безвентиляторный дизайн: обеспечивает минимальный уровень шума, идеально подходит для чувствительных к звукам сред.

Усовершенствованная технология тепловых трубок: сохраняет блок питания на холоде, повышая тепловые характеристики и продлевая срок службы.

Цифровой мониторинг: предоставляет информацию о температуре и нагрузке в реальном времени.

Высококачественные компоненты: встроенные микросхемы Infineon гарантируют надежную работу.

Интеграция программного обеспечения MasterCTRL: обеспечивает мониторинг и управление параметрами блока питания.

Энергоэффективность: включает активный мостовой выпрямитель для повышения эффективности.

Линейка блоков питания Cooler Master X Silent также предлагает варианты Max с мощностью до 1300 Вт. Эти модели оборудованы активным охлаждением, причем новые вентиляторы Mobius обеспечивают не только выдающуюся производительность, но и уровень шума менее 20 дБА. Обе серии соответствуют стандартам ATX 3.0 (12VHPWR) и PCIe 5.0-Ready, а также имеют дизайн 80 Plus Platinum (эффективность).

Ключевые особенности:

Тихий вентилятор Mobius: обеспечивает минимальный уровень шума, не превышающий 20 дБ.

Усовершенствованная модульная тепловая структура: обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную производительность.

Цифровой мониторинг: предоставляет информацию о температуре и скорости вентилятора в режиме реального времени.

Высококачественные компоненты: встроенные микросхемы Infineon обеспечивают надежную и высококачественную работу.

Программное обеспечение MasterCTRL: обеспечивает подробный мониторинг и управление параметрами блока питания.

Повышенная эффективность: активный мостовой выпрямитель для повышения производительности и эффективности.

Компания не раскрыла цены, но утверждает, что эти модели уже доступны.