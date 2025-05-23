PCIe 6.0 SSD уже здесь: Micron 9650 Pro показал рекордные 30 ГБ/с

На Computex 2025 Micron удивила всех, представив прототип SSD 9650 Pro с поддержкой PCIe 6.0 x4. Хотя это пока тестовая версия (EVT3), накопитель уже демонстрирует впечатляющие 30,25 ГБ/с в последовательных операциях — вдвое быстрее лучших PCIe 5.0 решений.

Ключевые моменты:

Технологический демонстратор: используется Astera Labs для тестирования коммутаторов PCIe 6.0

Для ИИ-систем: позволяет напрямую связывать GPU и SSD без участия процессора

Статус разработки: третья инженерная версия (EVT3) — аппаратная часть почти готова

Когда ждать?

Официальная сертификация PCIe 6.0 PCI-SIG ожидается во второй половине 2025 года. Micron может начать квалификацию с избранными клиентами ещё до финального одобрения стандарта.

Почему это важно?

Даже без поддержки со стороны процессоров, такие накопители найдут применение в:

ИИ-кластерах (совместимость с GPU Blackwell)

Системах с PCIe-коммутаторами

Решениях, где критична скорость доступа к данным

Пока 9650 Pro остаётся технологическим демонстратором, но он чётко показывает: эра PCIe 6.0 SSD не за горами, и она принесёт революцию в производительности хранилищ.