Первая информация об iPhone 16 — 3нм чипсет A18

В утечке кода iOS 18 появилась информация о том, что A18 станет частью предстоящей серии iPhone 16 от Apple. Если A17 Pro использовал 3-нм процесс TSMC первого поколения, то ожидается, что предстоящий SoC будет использовать улучшенный узел N3E. Этот переход делает A18 третьим чипсетом для смартфонов, применяющим 3-нм технологию, наряду с Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Это решение может поддержать продажи Apple в трудных регионах.

Хотя уже ранее утверждалось, что A18 воспользуется техпроцессом TSMC "N3E", China Times повторно подтвердил эту информацию. Пока не подтверждено, будет ли Apple переименовывать A17 Pro в "A18" для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а A18 Pro использовать для более дорогих моделей, но есть данные, что в четвертом квартале может быть подготовлено два чипа A-серии.

Согласно утечке Geekbench 6, A18 Pro продемонстрировал выдающийся результат в одноядерном режиме, но многоядерный результат был ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Возможно, результаты будут обновлены перед выпуском iPhone 16. Предполагается, что улучшенный чип будет сопровождаться другими обновлениями, такими как генеративный искусственный интеллект, улучшенная 48-мегапиксельная задняя камера и увеличенный размер дисплея до 6,9 дюйма.

Тем не менее, аналитик Минг-Чи Куо предсказал уменьшение поставок Apple на 15 процентов в этом году из-за недостатка привлекательных функций в iPhone 16, что подтверждено также аналитиками Barclays. Это замедление продаж приходится на фоне общего экономического замедления, которое затрагивает не только Apple, но и другие технологические компании. Однако iPhone остается ключевым источником прибыли Apple, и успех iPhone 16 в этом году может зависеть от добавления в него максимального количества привлекательных функций.