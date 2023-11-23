Первое подтверждение существования серии Radeon RX 8000

Графические процессоры следующего поколения AMD RDNA 4, предназначенные для использования в серии Radeon RX 8000, начали получать поддержку в патчах Linux LLVM с добавлением IP-адресов GFX1200 и GFX1201.

По последним заметкам в проекте LLVM, два графических процессора AMD RDNA 4 «Navi 4X» были упомянуты, где разработчик подчеркнул необходимость определения целевых имен и номеров ELF для новых целевых объектов GFX12, включая GFX1200 и GFX1201. На данный момент оба этих графических процессора ведут себя схожим образом семейству GFX11 «RDNA 3», однако ожидаются значительные изменения к моменту их запуска через год.

Ранее идентификатор GFX1200 использовался для SKU Navi 41, но появились сообщения о том, что AMD отменила высокопроизводительные предложения Navi 4X, сфокусированные на использовании кристалла Navi 4C для дизайна в стиле чиплета. Теперь компания, кажется, сосредотачивается на элитных и массовых сегментах. Эти два идентификатора RDNA 4 «Navi 4X» возможно будут SKU Navi 44 и Navi 48, согласно сообщению @Olrak29_, который ранее участвовал в создании конфигураций для нескольких графических процессоров RDNA.

Ожидается, что линейка графических процессоров AMD Radeon следующего поколения, основанных на архитектуре RDNA 4, появится к 2024 году и предложит значительное повышение производительности по сравнению с семейством RDNA 3. Она также обещает новые функции для чипов класса Navi 4X, включая обновленный графический конвейер, улучшенные возможности трассировки лучей и эффективное использование ускорителей искусственного интеллекта.