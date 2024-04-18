Первую партию смартфонов серии Huawei Pura 70 скупили за одну минуту

Не прошло и нескольких часов после того, как компания Huawei официально представила серию флагманских смартфонов Pura 70, обладающих обновленным чипсетом Kirin 9010 и рядом других улучшений. Как и ожидалось, премиальные модели Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra были распроданы за одну минуту после начала продаж в интернет-магазине китайского производителя мобильных устройств. Это является ярким доказательством того, что последние модели будут иметь широкий спрос, и конкуренты Huawei должны серьезно задуматься.

По данным Reuters, в четверг были доступны для приобретения модели суперпремиум-класса из линейки Huawei Pura 70. Более доступные модели P70 Pro+ и P70 будут доступны с 22 апреля. Даже при запуске двух моделей премиум-класса онлайн-магазин Huawei был полностью распродан за минуту, что является впечатляющим достижением для компании. Клиенты, не успевшие приобрести устройства онлайн, направились в физические магазины Huawei в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Сотни людей выстроились в очередь, чтобы приобрести один из четырех анонсированных флагманов.

Статистика о продажах продукции Huawei через онлайн-канал в настоящее время отсутствует. Возможно, компания создает впечатление о высоком спросе на семейство Pura 70, умышленно предлагая ограниченные запасы, чтобы они быстро распродавались. Однако линейка Mate 60 пользовалась огромной популярностью при запуске в Китае в прошлом году, и по слухам, Pura 70 может иметь тот же объем спроса, что и Mate 60, что делает его потенциально успешным продуктом для Huawei.

Бывший китайский гигант намерен сохранить полученный импульс, представив серию Mate 70, анонс которой, по слухам, состоится в октябре. Эта линейка вызывает большой интерес, так как может быть оснащена первым 5-нм процессором Kirin SoC от Huawei и SMIC.