Первые ноутбуки полностью совместимые с Microsoft Copilot+ появились в продаже

Сегодня был анонсирован выпуск процессоров Qualcomm Snapdragon X, который открывает новую эру компьютеров с интеграцией Microsoft Copilot+ AI.

С момента анонса процессоров Snapdragon X Elite для Windows-устройств, Qualcomm стремительно захватывает рынок. Эти чипы на базе архитектуры Arm готовы конкурировать с такими гигантами, как Apple, Intel и AMD.

Платформа Qualcomm Snapdragon X ориентирована на лидерство в области искусственного интеллекта и является первой, полностью совместимой с Microsoft Copilot+. Она поддерживает новейшие функции ИИ, которые другие компании предложат только после обновлений. Среди них — технология Auto SR от Microsoft, автоматическое повышение разрешения, что улучшает производительность игр на этих ПК. ПК с Copilot+ также будут оснащены другими передовыми ИИ-технологиями. По данным Microsoft, стоимость первых ПК с Copilot+ начнется от 999 $. Среди партнеров-ОЕМ значатся такие компании, как ACER, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung и сама Microsoft.

Qualcomm представила четыре варианта чипов, основанных на новых архитектурах процессора Oryon (ARM) и графического процессора Adreno, которые входят в линейку Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Эти чипы имеют до 12 ядер, 42 МБ кэш-памяти, тактовую частоту до 4,2 ГГц, до 45 AI TOPS и поддерживают память LPDDR5x-8448, а также диапазон TDP от 23 Вт до 80 Вт.

Вот некоторые модели компьютеров Microsoft Copilot+ с процессорами Qualcomm Snapdragon X:

Microsoft Surface Pro 11-го поколения (X Plus / 16 ГБ / 256 ГБ / 13 дюймов) — 999,99 $.

Microsoft Surface Pro 7-го поколения (X Plus / 16 ГБ / 256 ГБ / 13,8-дюймовый сенсорный экран) — 999,99 $.

Dell Inspiron 14 Plus (X Plus / 16 ГБ / 512 ГБ / 14 дюймов QHD) — 1099,99 $.

HP OmniBook X (X Elite / 16 ГБ / 1 ТБ / 14 дюймов 2,2K сенсорный) — 1199,99 $.

Lenovo Yoga Slim 7x (X Elite / 16 ГБ / 512 ГБ / 14,5 дюймов 3K OLED) — 1199,99 $.

Microsoft Surface Pro 7-го поколения (X Elite / 16 ГБ / 256 ГБ / 15-дюймовый сенсорный экран) — 1299,99 $.

Samsung Galaxy Book4 Edge (X Elite / 16 ГБ / 512 ГБ / 14 дюймов AMOLED) — 1349,99 $.

Microsoft Surface 7-го поколения (X Elite / 16 ГБ / 512 ГБ / 13,8-дюймовый сенсорный экран) — 1399,99 $.

Samsung Galaxy Book4 Edge (X Elite / 16 ГБ / 512 ГБ / 16 дюймов AMOLED) — 1449,99 $.

Microsoft Surface Pro 11-го поколения (X Elite / 16 ГБ / 512 ГБ / 13-дюймовый OLED) — 1499,99 $.

Dell XPS 13 (X Elite / 16 ГБ / 512 ГБ / 13,4-дюймовый сенсорный OLED-дисплей) — 1499,99 $.

Microsoft Surface 7-го поколения (X Elite / 16 ГБ / 512 ГБ / 15-дюймовый сенсорный экран) — 1499,99 $.

Microsoft Surface Pro 11-го поколения (X Elite / 16 ГБ / 1 ТБ / 13-дюймовый OLED) — 1699,99 $.

Microsoft Surface 7-го поколения (X Elite / 32 ГБ / 1 ТБ / 13,8-дюймовый сенсорный экран) — 1999,99 $.

Microsoft Surface 7-го поколения (X Elite / 32 ГБ / 1 ТБ / 15-дюймовый сенсорный экран) — 2099,99 $.

Платформа Qualcomm Snapdragon X будет конкурировать с процессорами AMD Ryzen AI 300 «Strix Point» и Intel Core Ultra 200 «Lunar Lake» в третьем квартале 2024 года. Ожидается ожесточенная конкуренция в сегменте ноутбуков с искусственным интеллектом Microsoft Copilot+, особенно в преддверии сезона праздников.