Первые официальные изображения OnePlus 12 раскрывают дизайн смартфона

Компания OnePlus опубликовала первые официальные изображения своего нового смартфона OnePlus 12, тем самым раскрыв дизайн устройства в преддверии его презентации 15 декабря.

Как мы уже сообщали в последние дни, многие полагали, что OnePlus представит смартфон серии 12 на мероприятии, посвященном 10-летию бренда, которое состоится 4 декабря, но, похоже, придется подождать еще немного.

На самом деле дата выхода OnePlus 12 будет объявлена 15 декабря, и компания посчитала нужным усилить ажиотаж, предвосхитив несколько шагов, в частности, опубликовав изображения устройства, которые вы можете увидеть в верхней части новости и ниже.

Согласно официальным рендерам, OnePlus 12 получит текстуру на корпусе, которая будет меняться в зависимости от цвета устройства, а отсек камеры будет иметь металлическую отделку, хотя она не будет отличаться от решений, представленных на OnePlus 11.

Из официальной информации мы также узнаем, что камера смартфона будет включать перископические линзы Hasselblad, а матрица должна быть 48-мегапиксельной Sony LYT-808. В качестве процессора будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которому будут помогать 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.