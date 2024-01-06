Первые официальные модели NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER от Gigabyte, ZOTAC и Palit

Перед официальной презентацией следующей недели стали известны некоторые пользовательские модели графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER. Информация об утечке поступила от Momomo_US и Videocardz, предоставивших изображения трех моделей: RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER. Эти изображения дают пользователям ясное представление о дизайне видеокарт, которое можно ожидать при их приобретении в ближайшие недели.

Gigabyte представит минимум пять моделей каждой видеокарты, включая AORUS Master, Gaming, AERO, Windforce V2, Windforce и Eagle. Каждая карта будет доступна в вариантах OC и Non-OC, и ценовая политика охватывает различные модели с и без рекомендованных розничных цен. В линейке RTX 40 SUPER от Gigabyte преобладают решения с тремя вентиляторами в вариантах с 2-4 слотами.

Palit разрабатывает собственные версии JetStream и GamingPro для серии NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, включая все три карты. Серия JetStream & GamingPro должна представлять модели без рекомендованных розничных цен, а модели RTX 4070 SUPER начального уровня с двумя вентиляторами соответствуют рекомендованным розничным ценам.

Варианты Inno3D, такие как IChill X3, Twin X2 и X3, будут также представлены на рынке. Twin X2 будет доступен в белом цвете, и, согласно схеме наименования, серия X2 SUPER будет иметь конструкцию с двумя вентиляторами, а серия X3 — с тремя.

Ожидается, что графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER (RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER, 4080 SUPER) будут представлены на выставке CES 2024 на следующей неделе, а запуск запланирован на 17, 24 и 31 января соответственно. Следите за нами для получения дополнительной информации.