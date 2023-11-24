Первые официальные подробности о Meizu 21 — компания гордится вибромотором?

Meizu 21 вновь был представлен компанией. В этот раз была анонсирована емкость аккумулятора - 4800 мАч, и заявлено, что с использованием OneMind 10.5 и энергосберегающего экрана Samsung OLED устройство способно работать 8,2 часа при полной зарядке от 0 до 100%. Это результат экстремального тестирования, превосходящий время автономной работы аналогичной платформы у конкурентов с емкостью 5100 мАч (7,4 часа).

Meizu 21 будет оборудован OLED-экраном Samsung с поддержкой высокочастотного затемнения 1920 Гц, сертификацией SGS для снижения уровня синего света и отсутствия мерцания. Хотя разрешение экрана не было оглашено, предполагается, что оно составит FHD+ (1920x1080) в соответствии со слоганом. Согласно предыдущим объявлениям, Meizu 21 получит mEngine Ultra - самый большой двигатель в истории Meizu, объемом 602 мм³, и полнозвенную систему вибрации mEngine Ultra.

Это первое устройство, использующее процессор Snapdragon 8 третьего поколения с "эксклюзивной настройкой Meizu". Он включает в себя интеллектуальный механизм One Mind 10.5 для обеспечения долгого времени автономной работы, высокой производительности, снижения энергопотребления и улучшенной скорости. Устройство также имеет узкую рамку толщиной 1,74 мм, вызывающую сравнение с самой узкой нижней панелью в мире, и четыре физически равные стороны.