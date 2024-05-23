Первые подробности о NVIDIA GeForce RTX 5090 — это будет монстр

Появились новые слухи о графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 5090 «Blackwell», включая информацию о новой печатной плате и 512-битном интерфейсе памяти GDDR7.

Слух распространился от участника форума Chiphell, Panzerlied, который активно обсуждал различные аспекты графических процессоров серии NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell». Этот участник ранее упоминал о различных SKU графических процессоров Blackwell семейства GB2**, а также о предполагаемой производительности будущего флагмана по сравнению с RTX 4090.

По слухам, NVIDIA GeForce RTX 5090 будет иметь очень плотную структуру памяти. Это будет самая плотная конструкция за последние годы, так как большинство современных видеокарт высокого класса используют максимум 384-битные интерфейсы памяти. Ожидается, что RTX 5090 вернёт нас к эпохе 512-битных интерфейсов.

Много раз сообщалось, что RTX 5090 будет оснащена 512-битным интерфейсом памяти. Это подтверждено другими надёжными источниками, и похоже, что у нас есть первая схема, указанная в этом слухе. Печатная плата RTX 5090 будет содержать 16 модулей DRAM на базе стандарта GDDR7, поддерживающих скорость 28 Гбит/с. Графический процессор будет иметь четыре модуля памяти сверху, по пять по бокам и два внизу. Эта новая конфигурация потребует совершенно новой конструкции печатной платы, способной поддерживать увеличенную схему памяти.

Сообщается, что NVIDIA предложит совершенно новое решение для печатных плат. Упоминается, что карта GeForce RTX 5090 Founders Edition будет использовать три различных дизайна печатных плат. Неясно, относятся ли эти три дизайна к трем отдельным платам в одной карте или к трем уникальным проектам, из которых только один будет доработан. Система охлаждения будет включать в себя два вентилятора для отвода тепла, выделяемого графическим процессором и памятью. Также упоминается возможность двусторонней памяти, и можно ожидать до 32 ГБ памяти, а для рабочих станций — до 64 ГБ.

NVIDIA также экспериментировала с новыми конструкциями печатных плат, и её V-образные решения представляют собой самые разнообразные по внешнему виду печатные платы на рынке, эксклюзивные для Founders Edition. Предполагается, что NVIDIA тестирует новые решения по охлаждению для линейки видеокарт GeForce RTX 50 «Blackwell», и будет интересно увидеть эти прототипы в действии, особенно если эти разработки появятся в конечных розничных видеокартах. Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 5080 и RTX 5090 будут выпущены в четвёртом квартале 2024 года.