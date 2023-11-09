Первые подробности о смартфоне завтрашнего дня Humane’s AI Pin — это слишком странное устройство

Таинственной Ai Pin от Humane сообщество интересующееся технологическими новинками дразнили весь год. Таинственная клипса появилась даже на модном подиуме, но подробностей о гаджете не было. Фактически, не было даже информации что это такое. Теперь, в преддверии скорого официального анонса, мы знаем точно — это то, как Humane видит смартфоны.

Humane пытается продвигать видение мира, который придет после смартфонов, и Ai Pin — это представление компании о таком будущем. Это устройство будет стоить 699 долларов, и, кроме того, покупателям придется раскошелиться на дополнительные 24 доллара в месяц в качестве абонентской платы. Дело в том, что гаджет работает в версии сети T-Mobile и интегрирован с моделями искусственного интеллекта Microsoft и OpenAI.

Имейте в виду, что у Ai Pin нет дисплея, как у смартфона, и он прикрепляется к вашей одежде или другим поверхностям с помощью магнита. Зажим используется для надежного крепления устройства, а также действует как аккумулятор, позволяя пользователям менять эти зажимы по своему желанию, чтобы получить больше энергии от первого продукта Humane. Неудивительно, что компания не предоставила время автономной работы Ai Pin, и, учитывая его небольшой размер, я сомневаюсь, что он проработает от одного заряда больше нескольких часов.

За вычислительные мощности отвечает безымянный процессор Snapdragon SoC, а Ai Pin оснащен камерой, датчиками глубины и движения для отслеживания и записи окружения. Кроме того, в нем находится то, что Humane называет "персональным динамиком", и его можно подключить к наушникам по беспроводной сети через Bluetooth. Что касается того, как эта фирма намерена оправдать перед публикой квадратное изобретение "без дисплея", люди могут взаимодействовать с ним с помощью голосовых команд, а также существует зеленый лазерный проектор, который может проецировать информацию на вашу руку.

Ai Pin работает на операционной системе под названием Cosmos, и документы показывают, что Pin может писать сообщения, которые звучат как вы, а также суммировать входящие сообщения вашей электронной почты. Устройство также обладает способностью переводить языки, идентифицировать продукты питания для предоставления информации о их питательной ценности и поддерживать потоковую передачу музыки Tidal.