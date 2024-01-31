Первые подробности об Intel Xeon W9-3595X HEDT: 60 ядер, 120 потоков и 112 МБ кэш-памяти третьего уровня

По всей видимости, Intel готовит к выпуску свою новую линейку рабочих станций следующего поколения Xeon и семейство HEDT, так как флагманский процессор только что появился в базе данных Geekbench под кодовым названием Benchleaks. Предыдущие утечки о процессорах указывали на то, что Xeon W-2500 и W-3500 от Intel для рабочих станций/HEDT появятся примерно в начале 2024 года, и новая запись, по-видимому, подтверждает эти сведения. Ранее уже появлялась информация о семействе процессоров Xeon W-2500, так что на этот раз рассматривается линейка высокопроизводительных рабочих станций.

В техническом плане флагманом семейства Xeon W-3500 станет процессор Intel Xeon W9-3595X. Этот чип будет совместим с текущими материнскими платами с разъемом LGA 4677, такими, как ASUS Pro WS W790-ACE. Протестированный чип имеет 60 ядер и 120 потоков, построенных на архитектуре Golden Cove, аналогичной используемой в существующих чипах Sapphire Rapids Xeon W-3400/2400.

Процессор работает на базовой тактовой частоте 4,60 ГГц, обладает 112 МБ кэш-памяти L3 и 120 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 232 МБ кэш-памяти. По сравнению с предыдущим поколением Xeon W9-3495X, новый Xeon W9-3595X демонстрирует прирост в 7% по ядрам/потокам, 7,1% по кэшу L2 и 6,6% по кэшу L3.

Однако, судя по результатам тестов в Geekbench 6, ни одна из трех записей не приближается к производительности существующего процессора Intel Xeon W9-3495X, что может указывать на то, что это ранняя инженерная версия. Тактовые частоты варьируются от 4,1 до 4,5 ГГц, что может потребовать дополнительной настройки. Ожидается, что линейка Xeon следующего поколения не принесет кардинальных изменений, но обладатели предыдущих платформ W790 смогут обновить свои процессоры без необходимости менять платформу. В то время как AMD уже предлагает более высокое количество ядер в своей серии Threadripper 7000, вплоть до 96 ядер в топовой модели, основанной на архитектуре Zen 4. Эти процессоры проявляют себя более эффективно в задачах с многопоточностью, и аналогичный результат ожидается и от новой серии рабочих станций Intel.