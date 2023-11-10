Первые подробности об iPhone SE 4 — корпус iPhone 14 с функциями iPhone 15

Apple готовится представить следующее поколение iPhone SE 4 с значительными изменениями в дизайне и функционале. Согласно отчетам, новое устройство будет использовать обновленный корпус iPhone 14, предлагая безрамочный экран.

Инсайдерская информация, представленная MacRumors, подразумевает, что iPhone SE 4 будет основан на корпусе iPhone 14, специально адаптированном под требования нового устройства. Проект, известный под кодовым названием Ghost с идентификатором D59, обещает уйти от дизайна, представленного Apple десять лет назад с iPhone 6. Новинка предложит полноэкранный дизайн, схожий с iPhone 14, открывая дверь для больших возможностей.

Если эта информация подтвердится, Apple, вероятно, откажется от Touch ID в пользу Face ID на iPhone SE 4. Переход к модифицированному корпусу iPhone 14 также может означать более плоские боковые поверхности по сравнению с iPhone SE 3. Сообщается, что размеры iPhone SE 4 идеально соответствуют iPhone 14. Подобные изменения подтверждают предыдущие слухи о внедрении Face ID вместо Touch ID и, следовательно, об отказе от кнопки «Домой».

Прогнозируется, что iPhone SE 4 будет легче на 6 граммов по сравнению с iPhone 14, весившим 165 граммов. Вероятно, это связано с конструкцией однокамерного объектива с разрешением 48 МП и специальной задней панелью. Кроме того, устройство, вероятно, предложит новый оттенок — полуночный цвет, аналогичный iPhone SE 4.

Несмотря на схожий дизайн с iPhone 14, iPhone SE 4 будет оснащен кнопкой действия iPhone 15 Pro и портом USB-C, что соответствует последним стандартам Apple. Ожидается, что устройство появится в 2025 году, возможно, в первой половине, поскольку вторая половина зарезервирована для представления линейки iPhone 17.

Необходимо отметить, что на данном этапе все представленные сведения являются предположениями, и окончательное слово остается за Apple. Подробности устройства станут доступными по мере появления дополнительной информации. Также стоит упомянуть, что Apple тестирует новую емкостную кнопку для линейки iPhone следующего года, и ее наличие на iPhone SE 4 2025 года пока неизвестно.