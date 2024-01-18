Первые подробности об умном кольце Galaxy Ring

Вчера вечером Samsung поразила общественность анонсом Galaxy Ring. Однако анонс был крайне кратким, не раскрывая никаких деталей о самом кольце. По предварительной информации, новый смарт-кольцо будет обладать различными функциями, направленными на поддержание здоровья, основываясь на контексте вокруг Samsung Health. Тем не менее, конкретные детали пока остаются неизвестными, также как и детали отделки.

Ави Гренегарт, аналитик, заявил, что прототипы Galaxy Ring были "удивительно легкими" и будут доступны в тринадцати размерах. Он также отметил, что Samsung предложит кольцо в трех вариантах отделки, но конкретный выбор пока не разглашен. С учетом легкости кольца, предполагается, что оно может быть изготовлено из титана, популярного материала в изготовлении устройств.

Важная деталь: Galaxy Ring, согласно аналитику, появится в продаже позднее в текущем году. Точная дата пока неизвестна, но, основываясь на предыдущем опыте выпуска носимых устройств Samsung, возможно, кольцо появится параллельно с представлением новых моделей Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 позже в этом году.

Несмотря на то, что я не являюсь поклонником умных часов из-за их влияния на традиционный вид наручных часов, Galaxy Ring, предоставляющее функции отслеживания аналогичные Galaxy Watch, вызывает интерес. Будем следить за обновлениями, ожидая более подробной информации в ближайшие месяцы.