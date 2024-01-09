Первые покупатели Apple Vision Pro получат в подарок тряпочку — щедрость на 3499$

Apple Vision Pro официально поступит в продажу 2 февраля, а предварительные заказы начнутся 19 января. Как обычно для Apple, за рецептурные линзы клиентам будет взиматься плата от 99 до 149 долларов, но это не означает, что компания ставит своей целью полностью извлечение прибыли из карманов клиентов. Дополнительно каждому владельцу Apple Vision Pro будет предоставлена бесплатная ткань для полировки стоимостью 19 долларов – аксессуар, который был анонсирован ранее, чтобы добавить комфорта к использованию гарнитуры стоимостью 3499 долларов.

По информации от Bloomberg, Apple Vision Pro будет оснащен 256 ГБ встроенной памяти. Хотя некоторые пользователи могли бы предпочесть 512 ГБ, это компромисс, с которым придется смириться в продукте первого поколения.

Ожидается, что в комплект поставки Apple Vision Pro войдут чехол для защиты изогнутых панелей microLED 4K и ткань для полировки стоимостью 19 долларов. Гарнитура также будет поставляться с вязанным ремешком Solo и ремешком с двойной петлей для удобной посадки. Дополнительные аксессуары будут доступны за дополнительную плату.

Общая информация о продукте доступна, но возможно, после официального запуска появятся новые детали о более дорогих аксессуарах. Мы будем следить за событиями и обновлять наших читателей по мере поступления новой информации.