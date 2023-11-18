Первые реальные тесты Intel Core Ultra 7 и i9-14900HX

Продолжают появляться утечки информации о процессорах Intel Meteor Lake и Raptor Lake Refresh, так как становится известно о все большем числе ноутбуков с использованием чипов Core Ultra 7 155H, 155U и i5-14500HX.

Ожидается, что предстоящая линейка процессоров Meteor Lake принесет существенное повышение производительности, и индустрия с нетерпением ожидает дебюта следующего поколения процессоров Intel, запланированного на середину декабря. Интернет уже знаком с различными утечками данных о различных моделях процессоров Meteor Lake, и на этот раз обсуждается ноутбук ASUS Zenbook 14, включающий в себя чип Core Ultra 7 155H, а также подтвержденные чипы Core Ultra 7 155U и Core i5-14500HX.

По техническим характеристикам, процессор Intel Core Ultra 7 155H "Meteor Lake" предлагает общее количество 16 ядер и 22 потока, организованных в конфигурации: 6 P-Core, 8 E-Core и 2 E-Core с низким энергопотреблением. Частота процессора составляет 3,80 ГГц с базовой и 4,80 ГГц с повышенной частотой, обеспечивая до 24 МБ кэш-памяти L3. Ноутбук ASUS Zenbook 14 оснащен 32 ГБ памяти LPDDR5.

Процессор Intel Core Ultra 7 155H продемонстрировал результаты тестов в 2422 балла в одноядерном режиме и 12563 балла в многоядерном. Утечки ранее также указывали на присутствие чипа Core Ultra 7 155H в различных ноутбуках, включая:

ASUS Zenbook 14 (UX3405MA)

MSI Prestige 16 AI EVO B1MG

ACER Swift SFG14-72

Xiaomi Mi Laptop

HP Spectre x360 2-in-1 (16-aa0xx)

В дополнение к Intel Core Ultra 7 155H, также представлен Core Ultra 7 155U — версия с низким энергопотреблением и TDP, настроенным на 15 Вт. Этот чип включает 14 ядер и 12 МБ кэш-памяти, работает на тактовой частоте 2,70 ГГц с возможностью повышения до 4,8 ГГц. Процессор получил 1754 балла в одноядерных и 5774 балла в многоядерных тестах.

В предстоящей линейке ноутбуков Xiaomi также появился флагманный процессор Core i9-14900HX с 24 ядрами и 32 потоками, работающий на частоте до 5,6 ГГц. И, наконец, Intel Core i5-14500HX, часть обновления Raptor Lake 14-го поколения, с 14 ядрами, 20 потоками и 24 МБ кэш-памяти L3, оперирующий на частоте от 2,8 ГГц до 4,9 ГГц. Этот чип был замечен в ноутбуке Xiaomi "TM2211".

Процессоры Intel Meteor Lake "Core Ultra" будут представлены 14 декабря, а начнут поступление в розничную продажу на следующей неделе.