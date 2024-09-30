Первые тесты Intel 14 и 13-го поколений после обновлений — стабильно, но производительность потеряна

Intel недавно выпустила третий патч микрокода 0x12B для процессоров Core i9 13-го и 14-го поколений, который был направлен на устранение нестабильности Vmin Shift. Это обновление последовало за предыдущим патчем 0x129, выпущенным в августе, и обещало минимальное влияние на производительность. Компания утверждала, что изменения производительности будут находиться в пределах погрешности «от запуска к запуску», то есть варьироваться на уровне до 1%, что должно быть практически незаметно для пользователей. Однако, как показали независимые тесты, новая версия микрокода принесла с собой не только стабилизацию, но и ощутимую потерю производительности.

Пользователь форума Chiphell под ником 'twfox' протестировал процессор Intel Core i9 13900K на материнской плате ASUS и заметил несколько неожиданных изменений после обновления до 0x12B. Одним из ключевых изменений стало удаление возможности отключения C1E в BIOS, что могло бы обеспечить более стабильную работу процессора, но теперь эта настройка недоступна. Как результат, процессоры, обновленные до новой версии BIOS, начали демонстрировать снижение производительности в синтетических тестах.

Например, в одноядерном тесте Cinebench R15, Core i9 13900K, который обычно набирает 330-340 баллов, показал результат всего в 314 баллов, что эквивалентно снижению на 6,5%. Это приводит к тому, что процессор теперь уступает даже Ryzen 7 7700X, который набирает около 320 баллов. Такие же тенденции наблюдаются и в других тестах. В многоядерном тесте Cinebench R23 производительность процессора упала до 37 276 баллов, тогда как до обновления результаты превышали 38 000 баллов. Это означает, что теперь Core i9 14900K уступает Ryzen 9 7950X, который стабильно набирает около 37 500 баллов. Хотя разница составляет всего около 2%, для тех, кто внимательно следит за производительностью, это уже выходит за рамки допустимой погрешности.

Такие потери производительности подтверждаются не только тестами независимых пользователей, но и примечаниями к выпуску BIOS от производителей материнских плат. Многие из них уже выпустили обновления с микрокодом 0x12B для сокетов LGA 1700, и отзывы показывают, что снижение производительности проявляется повсеместно.

Для тех, кто планирует собрать новый компьютер на базе процессоров Intel Core i9 13-го или 14-го поколений, эта информация может стать поводом задуматься. Пользователи могут выбрать процессоры среднего или бюджетного уровня из линейки Raptor Lake или дождаться выхода новых чипов Arrow Lake "Core Ultra Series 2", которые обещают улучшенную стабильность и производительность. Также важно убедиться, что используемые материнские платы оснащены соответствующими обновлениями BIOS, чтобы избежать возможных проблем с производительностью и стабильностью процессоров.

В конечном итоге пользователям не остается другого выбора, кроме как либо смириться с текущей производительностью, либо следить за новыми обновлениями BIOS, которые могут улучшить ситуацию. Однако важно помнить, что без установки этих патчей процессоры могут сталкиваться с нестабильной работой, что в долгосрочной перспективе может повлиять на их производительность и срок службы.