Первые тесты Intel Arc Battlemage "G21" показывают уровень схожий с RTX 4060

Графический процессор следующего поколения от Intel, Arc Battlemage "G21", был протестирован в Geekbench, показав результаты, схожие с производительностью Arc A770 на ранних этапах.

Архитектура Intel Xe2 официально дебютировала в составе чипов Lunar Lake, задействуя часть встроенной графики (iGPU). Несмотря на то, что мы уже получили первое представление о возможностях Xe2, внимание сосредоточено на дискретной линейке графических карт серии Arc "Battlemage", которая должна выйти в ближайшем будущем. Ранее в сеть утекали данные о некоторых моделях Arc Battlemage, но сейчас появились новые данные о производительности и конфигурациях одной из них.

Графический процессор Arc Battlemage был замечен в бенчмарке Geekbench с идентификатором PCI "8086" и под названием "Intel Xe Graphics RI". В нем 160 вычислительных блоков, что эквивалентно 20 ядрам Xe2. Частота графического процессора составляет внушительные 2850 МГц — намного выше, чем у других потребительских видеокарт. Модель также оснащена 12 ГБ видеопамяти. Идентифицировать этот процессор как Intel Arc Battlemage помогли данные из драйверов и патчей Linux, где этот чип обозначен как "G21". Это одна из нескольких моделей Battlemage, которые появятся в серии.

Тестирование Arc Battlemage проводилось в OpenCL на Geekbench 6 с процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ DDR5-4800. Графический процессор набрал 97 943 балла — результат сопоставим с производительностью Arc A770 "Alchemist", который имеет 32 ядра Xe2, а также с GeForce RTX 4060.

Учитывая, что драйвера и оптимизация еще в разработке, стоит ожидать улучшения производительности в будущем. Для графического решения среднего уровня эти результаты выглядят достойно, а более мощные модели, вероятно, покажут еще лучшие результаты. Ожидается, что релиз новых видеокарт состоится в конце этого года.