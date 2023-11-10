Первые тесты Intel Core Ultra 5 135U — быстрее мобильного Core i7 13-го поколения

Процессор Intel Core Ultra 5 135U "Meteor Lake" был замечен в базе данных Geekbench 6, привлекая внимание своей необычной конфигурацией ядер, которая отличается от его аналога, Core Ultra 5 135H, и других SKU "U". Этот конкретный вариант оснащен 12 ядрами и 14 потоками, что является необычным и интересным аспектом.

Конфигурация из 12 ядер включает 2 P-Core (Redwood Cove), 8 E-Core (Crestmonth) и 2 E-Core с низким энергопотреблением (Crestmont). Эта уникальная конфигурация предоставляет 12 МБ кэш-памяти L3 с частотой от 2,10 ГГц до 4,4 ГГц. В соответствии с классификацией чипов серии U, ожидается, что TDP составит 9–15 Вт. Процессор был протестирован в ноутбуке с 32 ГБ памяти DDR5, который готовится к выпуску.

В терминах производительности Intel Core Ultra 5 135U "Meteor Lake" достиг результатов в 2174 баллах в одноядерных и 9396 баллах в многоядерных тестах Geekbench 6. Эти показатели не выдающиеся, и могут быть обусловлены либо плохой оптимизацией, либо использованием преждевременного образца чипа.

Intel Core Ultra 5 135U представляет собой одну из 10 SKU Meteor Lake, о которых стали известны первые утечки. С появлением новых членов семейства Core Ultra 1-го поколения в будущем, ожидается появление дополнительной информации. Официальный дебют линейки Core Ultra "Meteor Lake" 1-го поколения запланирован на 14 декабря, и снова появились отчеты о том, что чипы будут доступны в ограниченном количестве, а более продвинутые модели Core Ultra 9 появятся в начале 2024 года.