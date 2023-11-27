Первые живые фотографии Xiaomi Redmi K70/Pro и результаты в тестах

Серия смартфонов Redmi K70 будет официально представлена 29 ноября, однако их живые фотографии появились уже сейчас. По фотографиям, опубликованным блоггером @路人路, цвета Redmi K70/Pro Qingxue и Moyu имеют текстурированный дизайн. Передняя часть фюзеляжа оборудована плоским экраном с одним отверстием в центре, а рамка экрана хорошо сбалансирована. Сбоку оба аппарата оснащены средней рамкой из глянцевого алюминиевого сплава, а соединение между задней крышкой и средней рамкой изогнуто, придавая приятное тактильное ощущение.

На данный момент внешний вид Redmi K70/Pro не имеет существенных различий. Стандартная версия оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 2, в то время как версия Pro обновлена до процессора Snapdragon 8 Gen 3. Другие отличия в конфигурации на текущий момент неизвестны.

Подтверждено, что Redmi K70 Pro будет оснащен датчиком изображения Light Hunter 800, поддерживающим 50-мегапиксельную 1/1,55-дюймовую подошву с размером пикселей 2,0 мкм и динамическим коэффициентом 13,2EV диапазона. Этот телефон также оборудован дисплеем CSOT 2K с новым люминесцентным материалом C8, максимальной яркостью 4000 нит и поддержкой высокочастотного затемнения ШИМ с частотой 3840 Гц.

Также был представлен новый телефон Redmi K70E, который впервые оснащен процессором Dimensity 8300-Ultra, аккумулятором емкостью 5500 мАч и быстрой зарядкой 90 Вт. Он имеет центрированный гибкий экран с одним отверстием 1,5K и толщиной корпуса 8,05 мм. Кроме того, он обладает интеллектуальным зарядным двигателем, продлевающим срок службы батареи, и алгоритмом Xiaomi Starfish для технологии ремонта батареи.

Испытательная модель Xiaomi с номером 23117RK66C, предположительно, предстоящий телефон Redmi K70 Pro, набрала в одноядерном режиме 2206, а в многоядерном 7334. Процессор состоит из 1 ядра с частотой 3,30 ГГц, 3 ядер с частотой 3,15 ГГц, 2 ядер с частотой 2,96 ГГц и 2 ядер с частотой 2,27 ГГц, что соответствует спецификациям Snapdragon 8 Gen 3. Следует отметить, что тестовая модель оснащена 24 ГБ оперативной памяти, и это предположительно будет доступно и в массовом выпуске.