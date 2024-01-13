Первый обзор NVIDIA GeForce RTX 4090D — видеокарта заметно медленнее обычного варианта

Опубликован первый обзор китайского эксклюзивного графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090D, который обладает схожей производительностью с обычной моделью 4090.

Согласно обзору Expreview, была предоставлена информация о видеокарте GALAX GeForce RTX 4090D Metal Master, построенной на новом процессоре графического процессора AD102-250. Она разработана с учетом политики США, так как на стандартную RTX 4090 были наложены ограничения из-за ее TPP (общей производительности обработки), превышающей лимит в 4800 баллов. В связи с этим NVIDIA представила новый чип для Китая под названием RTX 4090D.

Графический процессор GALAX GeForce RTX 4090D Metal Master имеет следующие характеристики: 14 592 ядра, 456 тензорных ядер, 114 ядер RT, базовая тактовая частота 2280 МГц, повышенная тактовая частота 2520 МГц, 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной, интерфейс со скоростью 21 Гбит/с для обеспечения эффективной пропускной способности 1008 ГБ/с. TGP видеокарты составляет 425 Вт, а питание осуществляется через 16-контактную вилку 12 В-2x6.

Хотя RTX 4090D обещает производительность, аналогичную RTX 4090, с некоторыми уменьшениями в характеристиках, обзор показывает, что она на 5,8% медленнее в различных тестах, включая игры и искусственный интеллект. Цена RTX 4090D в Китае составляет 12 999 юаней, что соответствует стандартной цене RTX 4090, но некоторые урезанные характеристики могут влиять на производительность. Тем не менее, эта модель обеспечивает низкое энергопотребление и хорошую температурную стабильность.