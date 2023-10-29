Первый пользовательский обзор китайского процессора Loongson 3A6000 — лучше чем Core i3 10-го поколения

Появился первый пользовательский обзор китайского процессора Loongson 3A6000, разработанного внутри страны. Он показал более высокую производительность по сравнению с архитектурами Intel 10-го поколения и AMD Zen 2.

Недавно стало известно, что Loongson начал выпуск ПК с новейшими процессорами 3A6000 на внутреннем рынке Китая. Новые процессоры с архитектурой Dragon 4-го поколения значительно превосходят предыдущую модель 3A5000. Технические характеристики включают четыре ядра (4C/8T) с базовой частотой 2,5 ГГц. Процессор использует архитектуру Dragon 4-го поколения с поддержкой расширенных инструкций векторной обработки (LSX и LASX) и технологией SMT2.

Поставляемый внутри Китая ПК с Loongson 3A6000 включает материнскую плату, блок питания, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, SSD на 256 ГБ и видеокарту AMD Radeon RX 580. Процессор охлаждается стандартным радиатором с вентилятором, а чипсет - пассивным радиатором. Процессор имеет форм-фактор BGA и встроен в материнскую плату.

Тестирование Loongson 3A6000 в сравнении с 3A5000, Intel Core i3-10100 и AMD Ryzen 3 3100 показало, что новая модель работает почти вдвое быстрее предыдущей. В UnixBench производительность в многопоточном режиме увеличилась на 72%, а в однопоточном - на 40%. При этом Loongson приблизился к аналогам Intel и AMD.

Спойлер

Сейчас тесты ограничены, поскольку нет данных о тепловых показателях и мощности. Loongson может запускать некоторые игры, но поддержка все еще находится на ранней стадии.

Это важное событие для развития процессоров в Китае. Увеличение IPC на 30% по сравнению с Intel 10-го поколения - значительное достижение. С выходом более мощных моделей, таких как 3B6000, 3C6000 и 3D6000, Loongson сможет конкурировать в сегментах рабочих станций и серверов, сокращая отставание от Intel и AMD.