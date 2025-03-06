Первый складной iPhone будет стоить 2500$ и выйдет без Face ID

Apple готовится выйти на рынок складных смартфонов. По данным аналитика Мин-Чи Куо, первый складной iPhone появится в конце 2026 или начале 2027 года. Смартфон получит форм-фактор книжки, основной 7,8-дюймовый экран без видимой складки и внешний 5,5-дюймовый дисплей.

Apple уделила особое внимание дизайну и материалам. Устройство получит титановый корпус, а его толщина в сложенном виде составит 9–9,5 мм, в разложенном — всего 4,5–4,8 мм. В основу механизма складывания ляжет шарнир из нержавеющей стали и титана. Камеры — две основные и одна фронтальная — будут доступны в любом формате использования.

Любопытно, что ради экономии места Apple откажется от Face ID. Вместо этого iPhone оснастят Touch ID, встроенным в боковую кнопку. Помимо складного дисплея, главной особенностью устройства станет глубокая интеграция ИИ для многозадачности и продвинутого пользовательского опыта.

Гаджет будет ориентирован на преданных фанатов Apple, для которых покупка топовых устройств компании — вопрос престижа. По предварительным данным, цена может превысить $2000 и даже достигнуть $2500. Массовое производство стартует в конце 2026 года, а компания уже рассматривает возможность выпуска второго поколения складного iPhone годом позже.