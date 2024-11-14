Первый случай выхода из строя AMD Ryzen 7 9800X3D — процессор и плана полностью вышли из строя

Зарегистрирован первый случай, когда сгорел процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и его сокет AM5 на материнской плате, оставив оба элемента полностью непригодными для использования. Этот чип, один из самых популярных и мощных игровых процессоров, установленный на материнской плате AM5, впервые стал причиной подобных повреждений.

Пользователь Reddit под ником TrumpPooPoosPants поделился фотографией своего процессора Ryzen 7 9800X3D, установленного на материнской плате MSI MAG X870 Tomahawk. По его словам, он обнаружил неисправность после того, как компьютер перестал включаться. В результате осмотра выяснилось, что процессор и несколько контактов в сокете AM5 оказались сожжены. В похожей ситуации другой пользователь на форумах MSI также сообщал о сбое с кодом "00", но непонятно, был ли это такой же случай перегрева и повреждения.

Особенность этого случая в том, что на контактных площадках процессора появилась уникальная деформация, которая могла быть вызвана чрезмерным напряжением, подаваемым на материнской плате. Хотя подобная проблема возникала и с другим чипом AMD, Ryzen 7 7800X3D, из-за высокого напряжения через SoC-рельсы на плате ASUS X670, производитель быстро решил её с помощью обновлений BIOS.

Некоторые пользователи Reddit заметили, что штырьки на сокете выглядят поврежденными или погнутыми, что может свидетельствовать о возможной ошибке пользователя при установке процессора. Однако, учитывая, что процесс установки чипа предельно прост и процессор можно вставить только в одном положении, случайность такого рода маловероятна.

Хотя данный инцидент остаётся уникальным, специалисты советуют тщательно проверять состояние контактных площадок и штырьков на сокете и процессоре перед установкой. Любое небольшое отклонение может привести к сбоям и повреждению оборудования.