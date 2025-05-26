Pixel 10 уже снимают в рекламе: новые цвета и AI-функция для групповых фото

Совсем недавно Google представил Pixel 9, а в сети уже появились первые кадры со съемок рекламы Pixel 10. Смартфон заметили на пляже в Ванкувере, где съемочная группа не особо скрывала новинку. Любопытно, что в кадр попала не только сама модель телефона, но и раскадровка, раскрывающая его ключевую функцию.

Главной фишкой Pixel 10 станет режим "Google Add Me" — инструмент на основе ИИ, который позволяет добавлять людей в уже сделанные фото. Например, если вы фотографируете друзей, но хотите потом появиться на снимке сами, телефон искусственно впишет вас в кадр, сохраняя естественность освещения и перспективы.

Что касается дизайна, Google сохранит узнаваемый овальный блок камер, но сделает его чуть крупнее — видимо, для новой светодиодной вспышки. На кадрах виден голубой вариант корпуса, который войдет в линейку цветов наряду с классическим черным (Obsidian), фиолетовым (Iris) и желтым (Limoncello). Pro-версии получат более сдержанную палитру: зеленый, серый (Sterling) и белый (Porcelain).

Если Google продолжит новый график релизов (Pixel 9 вышел в августе), то Pixel 10 может появиться уже через три месяца — примерно в ноябре 2024 года. Судя по всему, компания делает ставку на ИИ-функции камеры как главный козырь в борьбе с iPhone и Galaxy S-серией. Осталось дождаться официального анонса, чтобы проверить, насколько умным окажется новый Pixel в реальной жизни.