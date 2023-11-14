Pixel 8 получает поддержку Adobe RAW для Lightroom и Photoshop

Pixel 8 и 8 Pro, вероятно, являются лучшими смартфонами для фотосъемки, и Adobe улучшила их еще больше, добавив поддержку RAW Pixel 8 в свои редакторы.

Для фотографов нет сомнений в том, что съемка в формате RAW - наилучший способ гарантировать получение оптимального изображения. Этот формат позволяет собирать больше данных, предоставляя больше возможностей для точной настройки изображения. Даже при отсутствии RAW серия Pixel 8 благодаря великолепной постобработке от Google уже ставит высокую планку в мобильной фотографии.

Хотя Pixel 8 и 8 Pro могут снимать в формате RAW, это станет полезным только для тех, кто планирует глубоко редактировать изображение. Поддержка RAW от Adobe делает качественные фотографии на Pixel 8 более доступными для пользователей, желающих выйти за пределы предложенных инструментов редактирования в Google Photos. Учитывая выдающееся качество камер Pixel 8, эксперименты с RAW могут быть увлекательными.

Внедрение совместимости с RAW для серии Pixel 8 означает, что Lightroom и Photoshop теперь распознают RAW-файлы с устройства, поступающие в форме DNG на Pixel 8 и 8 Pro. Поддержка включает фронтальную камеру, широкоугольный объектив и основной датчик Pixel 8. Pixel 8 Pro также поддерживает RAW для телеобъектива. Adobe гарантирует хорошую редактируемость фотографий, сделанных на любую камеру Pixel 8, добавляя профили RAW для каждого объектива.

Для использования этой функции удостоверьтесь, что все программы Adobe полностью обновлены до версии 16.0.1, чтобы получить максимальную выгоду при редактировании изображений Pixel 8.