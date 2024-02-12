Pixel 9 уже не за горами — информация об устройстве появилась в сети

На веб-сайте сертификации UL Demko появился загадочный смартфон от Google с номером модели GH2MB и аккумулятором емкостью 4942 мАч. Пока неясно, к какой модели относится этот телефон, однако предполагается, что это может быть либо Pixel 9 Pro, либо Pixel 8a. Согласно предыдущим отчетам от IT House, Google Pixel 9 Pro будет иметь 6,5-дюймовый плоский экран. Этот размер немного меньше, чем у текущей модели Pixel 8 Pro (6,7 дюйма), и экран всё еще будет иметь центральный вырез для камеры.

Рендеринг показывает, что боковые грани смартфона Pixel 9 Pro будут иметь плоский дизайн, с кнопкой включения и кнопками управления громкостью на правой стороне, а на левой стороне будут только антенны. Внизу устройства будет размещен порт USB-C, динамик и слот для SIM-карты, при этом другие элементы отсутствуют.