PNY показали самую экологичную RTX 4070 SUPER

На стенде PNY на выставке Computex мы увидели наиболее экологичный графический процессор, подписанный генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом.

PNY пока не объявила о новых моделях вентиляторов, но, учитывая высокий спрос в секторе искусственного интеллекта, компания планирует добавить двухслотовый вентилятор в серию GeForce RTX 40 «SUPER». Одной из таких новинок на Computex 2024 стала GeForce RTX 4070 SUPER «Blower Edition».

Эта видеокарта соответствует стандартным характеристикам NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, включая 7168 ядер CUDA на кристалле AD104, тактовую частоту до 2475 МГц и 12 ГБ памяти GDDR6X с общей пропускной способностью до 504,2 ГБ/с. Графический процессор будет продаваться по рекомендованной цене 599 долларов США, что делает его привлекательным вариантом в высоком сегменте, благодаря улучшенной стоимости по сравнению с оригинальной моделью 4070. Карта отличается энергоэффективностью с TGP в 220 Вт, который не превышает 200 Вт при реальных игровых нагрузках.

Для модели Blower Edition компания PNY использовала светоотражающее зеленое покрытие на переднем кожухе, придавая видеокарте стильный вид. Она также оснащена матовой металлической задней панелью и специально разработанной печатной платой с одним разъемом 12 В-2x6 для удобной прокладки кабелей. Хотя на стенде была представлена демонстрационная версия без реальных компонентов, эта модель будет доступна в розничной продаже.

Центром внимания стенда PNY стала видеокарта, подписанная лично генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом. На ней не только стоял автограф Дженсена, но и записка: «Дженсен был здесь!». На Computex 2024 несколько поклонников также приносили свои видеокарты для подписей у генеральных директоров различных компаний, включая Лизу Су из AMD. Эти подписанные карты часто появляются на сайтах реселлеров, где их продают за большие суммы.