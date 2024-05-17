По слухам, Galaxy Z Fold 6 будет иметь лучшую конфигурацию камер, чем Galaxy S24

До официального выхода Galaxy Z Fold 6 еще далеко, но появилась новая информация, утверждающая, что складной телефон будет оснащен лучшей системой камер, чем Galaxy S24.

Эта информация поступила от источника, о котором обычно мало что слышно, поэтому стоит относиться к ней с осторожностью. Тем не менее, источник утверждает, что предстоящий Galaxy Z Fold 6 от Samsung будет иметь более продвинутую систему камер по сравнению с Galaxy S24. Если это подтвердится, то впервые складные телефоны превзойдут устройства серии S по качеству камер.

Система камер Galaxy S24, даже в базовой и Plus-версиях, уже довольно внушительна. Основной сенсор на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом предоставляют отличные возможности для съемки. Пользователи были бы довольны, если бы такая система камер была перенесена в Galaxy Z Fold 6, но, по-видимому, у Samsung другие планы.

К сожалению, источник не предоставляет деталей о том, как именно система камер Galaxy Z Fold 6 будет улучшена по сравнению с Galaxy S24. Это означает, что нам придется ждать дополнительных сведений. Поскольку июль не за горами, вскоре мы, вероятно, узнаем больше и обязательно будем держать вас в курсе. Причина, по которой стоит относиться к этой информации с недоверием, заключается в том, что ранее Ice Universe утверждал, что система камер Galaxy Z Fold 5 будет перенесена на Fold 6, и его прогнозы обычно оказываются очень точными.

Samsung готовится представить Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring и другие устройства, вероятно, на крупнейшей презентации, которую мы когда-либо видели. Это мероприятие намечено на 10 июля, так что скоро мы узнаем все детали. Следите за обновлениями, и мы предоставим вам всю новую информацию.