По слухам, Huawei работает над конкурентом Apple Vision Pro

Huawei собирается войти в сферу гарнитур смешанной реальности, представив конкурента Apple Vision Pro. Несмотря на отсутствие точных характеристик, предполагается, что устройство будет оснащено флагманским процессором, возможно, не Kirin 9000S. В компании также рассматривают различные варианты дизайна, стремясь предложить конкурентоспособный продукт по цене, привлекательной для потребителей.

Пользователь сети "X" Мохамад Фаридо, ранее не замеченный в инсайдах, поделился информацией о планах Huawei в сфере гарнитур, отмечая, что компания разрабатывает "флагманский процессор", который, вероятно, сопоставим с процессором M2 в Apple Vision Pro. Он также отметил легкую конструкцию гарнитуры, с батареями, крепящимися снаружи, и вентилятором для теплорегулирования.

Помимо этого, в сообщении упоминается, что Honor, бывший суббренд Huawei, также работает над AR-гарнитурой. Детали о ее дизайне и оборудовании пока неизвестны. Ожидается, что Huawei выпустит ограниченное количество гарнитур, подобное подходу Samsung, который массово производит около 30 000 единиц. Дополнительные сведения о названии и характеристиках будут доступны в будущем.