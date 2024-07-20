По слухам iPhone SE 4 будет неотличим от iPhone 16

Apple готовится выпустить серию iPhone 16 этой осенью, вероятно, в сентябре, как и обычно. Помимо этого, компания работает над новым бюджетным iPhone SE 4, который обещает значительные изменения в дизайне и функционале. По слухам, дизайн задней крышки iPhone SE 4 будет практически идентичен iPhone 16.

Ранее сообщалось, что iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14, однако теперь стало известно, что хотя общий дизайн останется, расположение камер может отличаться. iPhone SE 4 будет оснащен одной камерой, в отличие от двойной камеры в iPhone 14 и iPhone 16. По информации с Weibo от Fixed Focus Digital, процесс изготовления задней крышки для SE 4 будет таким же, как у iPhone 16.

Эти новости уже не впервые появляются, и уже давно ходят слухи о схожести SE 4 с iPhone 14 и iPhone 16. Из-за того, что процесс изготовления задней крышки для iPhone 14 и 15 не изменился, вероятно, что и SE 4 будет сделан по той же технологии.

iPhone SE 4 станет значительным обновлением по сравнению с предыдущей моделью, отказавшись от устаревшего дизайна с Touch ID на кнопке Home. Толстые рамки будут заменены на более современный и практичный полноэкранный дизайн. Touch ID уступит место Face ID с меньшей выемкой, как у современных моделей.

ЖК-экран будет заменен на OLED, хотя остается вопрос, как Apple снизит стоимость, чтобы устройство осталось бюджетным. Также ожидается переход на USB-C вместо Lightning, что соответствует современным стандартам. Обновленный чип, возможно, A17 Pro или A18 Pro, обеспечит долгий срок службы устройства. Выход iPhone SE 4 намечен на весну 2025 года, и он может перенять некоторые дизайнерские решения у линейки iPhone 16, включая технологию задней крышки.