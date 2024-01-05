По слухам, китайские GeForce RTX 4090D начнут отгружать с 20 января

Новейшая видеокарта от Nvidia, GeForce RTX 4090D, была официально представлена на прошлой неделе. Новый вариант карты стал для Nvidia средством обойти ограничения на экспорт RTX 4090. Эта видеокарта позволяет Nvidia подчиниться правительственным ограничениям, а не прекращать поставки флагманской модели в Китай. Официальный анонс GeForce RTX 4090D состоялся 28 декабря.

По данным Board Channels, график поставок основных брендов видеокарт AIC задержится примерно до 20 января. Сейчас график отгрузок считается в основном подтвержденным, и официальные поставки должны состояться за три дня до или после этой даты.

Что касается спецификаций, то GeForce RTX 4090D оснащается 114 потоковыми мультипроцессорами вместо 128, что на 11 % меньше, в результате чего получается 14 592 ядра CUDA и 456 ядер Tensor.

Кроме того, предельная мощность GeForce RTX 4090D ограничена на уровне 425 Вт, что не позволит пользователям получить дополнительную производительность за счет разгона. Это ограничение также значительно сдержит выпуск high-end вариантов от партнеров по производству плат на заказ.

По данным Nvidia, цена RTX 4090D в Китае составит 12 999 юаней (около 167 000 рублей), как и цена RTX 4090, когда она только вышла. На данный момент нет никакой информации о том, какой производительности в играх или искусственном интеллекте мы можем ожидать от грядущей GeForce RTX 4090D.

Однако, похоже, что карта будет работать аналогично карте GeForce RTX 4080 Super, анонс которой ожидается на CES.