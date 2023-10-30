По слухам, Samsung Exynos 2500 будет оснащен безымянным графическим процессором RDNA4

Чипсет Exynos 2400 продемонстрировал высокую производительность, но по-прежнему отстает от конкурентов. Слухи свидетельствуют о том, что Samsung объединяет свои ресурсы для разработки Exynos 2500, который, как сообщается, будет сопроцессором AMD на основе архитектуры RDNA4, а также будет использовать более быструю и эффективную оперативную память.

В утечках от Revegnus утверждается, что Exynos 2500 будет обладать некоторыми обнадеживающими характеристиками. В то время как Exynos 2400 использует графический процессор Xlicpse 940, основанный на архитектуре AMD RDNA3, новый чипсет будет интегрировать графический компонент RDNA4, хотя точные детали пока не известны. Однако улучшенная архитектура RDNA4 предполагает более высокую производительность при обработке графики и трассировке лучей, что вызывает оптимизм.

Еще одно обновление, которое, вероятно, появится в Exynos 2500, - это поддержка оперативной памяти LPDDR5T. Ранее оперативная память следующего поколения LPDDR5T была протестирована на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, но производители смартфонов должны внедрить ее в свои устройства. Несмотря на улучшения LPDDR5T по сравнению с LPDDR5X, новая технология памяти может быть затратной в производстве, и Samsung, возможно, решит внедрить ее в Exynos 2500 в будущем, чтобы не увеличивать стоимость Exynos 2400.

Хотя этот информацию пока не подтверждена, Exynos 2500 также может стать первым 3-нм чипсетом от Samsung, что, вероятно, приведет к улучшению производительности и энергоэффективности. Этот переход на более совершенную технологию кажется логичным, учитывая, что Exynos 2400 производится на 4-нм узле LPP+. Еще одной причиной для разработки Exynos 2500 может быть возможное увеличение стоимости производства чипсета Snapdragon 8 Gen 4, связанное с использованием специализированных ядер Oryon от Qualcomm. Введение разнообразия в линейке процессоров не оказало бы такого значительного влияния на прибыль Samsung, как использование только одного чипсета.

Следует помнить, что эта информация пока не подтверждена, и следует отнестись к ней с некоторой скептичностью, ожидая официальных обновлений.