По слухам в iOS 18 добавят возможность пользователям настраивать главный экран iPhone

iOS 18 станет крупнейшим обновлением для iPhone, поскольку компания планирует модернизировать всю систему с помощью интеграции искусственного интеллекта. Apple потратила много времени и сил на разработку функций искусственного интеллекта, а также ищет стороннюю поддержку в этой области. Тем не менее, Apple также рассматривает возможность редизайна платформы, поскольку последние слухи говорят о том, что iOS 18 позволит пользователям настраивать главный экран iPhone.

Аналитик Марк Гурман из Bloomberg в своей последней рассылке Power On сообщил, что Apple намерена переделать главный экран с выходом iOS 18 в конце этого года. Аналитик не стал делиться дополнительными подробностями о том, что именно появится в iOS 18. Но в предыдущих слухах говорилось, что пользователи смогут сдвигать приложения вниз или располагать их в нужном углу экрана для быстрого доступа пальцем. От стандартной "сетки" откажутся.

Ожидается, что компания представит большое обновление iOS 18 на мероприятии WWDC в июне, наряду с watchOS 11, tvOS 18, macOS 15 и многим другим. В iOS 18 появится несколько утилит, работающих на основе генеративного искусственного интеллекта, а также технология будет использоваться в приложении "Сообщения", Apple Music, Keynote, Pages и других. Компания также вложила средства в модернизацию Siri, что позволит платформе лучше конкурировать с Google Assistant и Amazon Alexa. Мы подозреваем, что Apple позволит пользователям настраивать главный экран с помощью дополнительных инструментов кастомизации, а также потенциально сможет менять внешний вид иконок приложений более плавно.