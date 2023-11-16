Подробности о характеристиках Red Magic 9 Pro — мощная батарея и невероятное охлаждение

Компания Nubia заявляет, что в грядущем смартфоне Red Magic 9 Pro используется охлаждающий радиатор с эффективной площадью рассеивания в 10 182 мм², которое сможет снизить температуру ядра процессора на 25°C.

Red Magic 9 Pro, представляющая собой игровой смартфон, ранее подтвердила наличие первого в отрасли RGB-подсветки вентилятора и новых игровых боковых клавиш RGB. На скриншотах с предварительным нагревом видно, что серия Red Magic 9 Pro создает световые эффекты RGB на вентиляторе, плечевых кнопках и цифровом логотипе, которые можно синхронизировать в один цвет. По информации блогера @panda Very Turan, Red Magic 9 Pro оснащена аккумулятором на 6500 мАч с функцией быстрой зарядки 80 Вт, в то время как модель Red Magic 9 Pro+ оснащена батареей на 5500 мАч с функцией быстрой зарядки 165 Вт. Обе версии отличаются незначительным весом на несколько граммов.

Ранее было подтверждено, что серия Red Magic 9 Pro оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон имеет плоскую конструкцию объектива и корпуса, а также предоставляет функции, такие как фронтальный экран под экраном, Инфракрасный пульт дистанционного управления, NFC и разъем для наушников 3,5 мм. Компания Kong утверждает, что создала "совершенную форму моноблока". Серия Red Magic 9 Pro поступит в продажу в трех цветах: Dark Knight, Deuterium Front Transparent Dark Night и Deuterium Front Transparent Silver Wings. Последние два представляют собой традиционные прозрачные версии Red Devils. Официальный релиз Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября.