Подтвержден выпуск Asus ROG Phone 8 Ultimate — устройство прошло сертификацию и ожидает анонса

С учетом близкого наступления 2024 года мы можем предвидеть появление разнообразных устройств, включая Asus ROG Phone 8 Ultimate. Смартфон уже прошел официальную китайскую сертификацию. На данный момент подтверждено лишь то, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. Некоторые могут почувствовать легкое разочарование, но это, вероятно, более чем достаточная характеристика.

Asus ROG Phone 8 Ultimate успешно прошел сертификацию 3C в Китае, подтверждая поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. В комплекте поставляется зарядное устройство с поддержкой новейшего стандарта Qualcomm Quick Charge. Это приятная новость для тех, кто не любит приобретать новые зарядные устройства каждый раз при покупке нового устройства. Подробности о зарядке представлены ниже:

Известно, что Asus выпустит три варианта ROG Phone 8, включая Ultimate в качестве топовой модели, а также Pro и базовую версию для более экономичного выбора. На данный момент нет подробностей о том, каким образом компания будет различать эти устройства, но ожидается, что дополнительная информация будет представлена в ближайшие недели. Остается интересным увидеть, что Asus приготовила для своих пользователей, и ожидается, что новые телефоны будут представлены в начале 2024 года.

Asus ROG Phone 8 Ultimate будет оснащен разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Gen 3, значительным объемом оперативной памяти, агрессивным дизайном, системой охлаждения вентилятором и возможно, обильной RGB-подсветкой. Смартфон также предполагается работающим на Android 14 "из коробки" и запланирован к выпуску в первом квартале 2024 года. На текущий момент деталей ограничено, однако ожидается, что дополнительная информация станет доступной в ближайшие недели, и мы будем следить за событиями, чтобы держать вас в курсе.