Подтверждена дата выхода Galaxy Ring

Samsung удивила публику на мероприятии Galaxy Unpacked, представив новый продукт - Galaxy Ring. На тот момент компания не предоставила подробностей о кольце, включая дату его выпуска. Однако сейчас стали доступны более точные сведения о том, что новый продукт появится на рынке во второй половине текущего года, совпадая с выпуском нового носимого устройства Galaxy.

Глобальный руководитель направления B2B носимых устройств/IoT/аксессуаров в Samsung Electronics, Дэниел Сын, подтвердил эту информацию на LinkedIn. Это имеет большое значение, поскольку новые носимые устройства Samsung обычно выходят вместе с флагманскими смартфонами компании, что дополняет их портфолио. Ожидается, что Galaxy Ring будет доступен к продаже в июле этого года.

Несмотря на отсутствие официальной информации о внешнем виде и характеристиках Galaxy Ring, аналитики сообщают, что кольцо будет доступно в трех вариантах отделки и различных размерах. Одним из главных преимуществ нового умного кольца будет его способность предоставлять данные о здоровье и фитнес-показателях, аналогичные тем, что доступны в Galaxy Watch. Это делает умное кольцо привлекательным носимым аксессуаром.

Хотя информация о внешнем виде Galaxy Ring пока неизвестна, предполагается, что Samsung может предложить кольцо из титана, что сделает его легче и прочнее. Следует ожидать больше деталей о продукте в ближайшие месяцы до его выпуска.