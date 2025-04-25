Показан Redmi Turbo 4 Pro: первый смартфон на новом Snapdragon 8s Gen 4 — и с батареей, как у планшета

Xiaomi продолжает штамповать мощные смартфоны с приятным ценником. На этот раз компания выкатили Redmi Turbo 4 Pro — прокачанную версию уже вышедшего Turbo 4, ставшую первым смартфоном на новом чипе Snapdragon 8s Gen 4.

Процессор — настоящий монстр: одно мощное ядро Cortex-X4 на 3,2 ГГц, плюс три ядра Cortex-A720 на 3,0 ГГц, два — на 2,8 ГГц и ещё пара — на 2,0 ГГц. За графику отвечает Adreno 825, что сулит высокую производительность в играх и быструю работу интерфейса. Смартфон предлагается в вариантах до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной — для всех, кто давно хотел таскать с собой мини-компьютер. Но самое жирное — это аккумулятор. 7550 мА·ч, быстрая зарядка 90 Вт, да ещё и реверсивная проводная зарядка 22,5 Вт — можно заряжать другие гаджеты, как с пауэрбанка. Энергию он держит долго и делится ею щедро.

Экран у Turbo 4 Pro — OLED на 6,83 дюйма с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Картинка будет яркой и чёткой даже на солнце. Камеры — на уровне: основной модуль с сенсором LYT-600 на 50 МП плюс ширик на 8 МП, видео можно снимать в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронталка — 20 МП и снимает Full HD-видео на скорости 60 fps.

Устройство работает на HyperOS 2 (обновлённая оболочка Xiaomi), построенной на Android 15. Не забыли и про защиту — IP68, то есть пыль, вода и даже небольшие погружения ему не страшны.

Для фанатов эстетики Xiaomi приготовила интересное дополнение — специальную версию в стиле Гарри Поттера, созданную в коллаборации с Warner Bros. Внешне она будет выделяться среди остальных, а фанаты волшебного мира точно оценят. Цены тоже радуют: версия с 12/256 ГБ обойдётся в 1999 юаней (~$275), а топовая конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — 2999 юаней (~$410). За такие характеристики — отличное предложение.

В общем, Xiaomi снова сделала мощно, недорого и с характером. Turbo 4 Pro — смартфон, который не боится ни тяжёлых задач, ни конкурентов.