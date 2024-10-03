Показана видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming Slim в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2

MSI представила свою видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM в стиле игры Stalker 2. Вместе с ней покупатели получат бесплатную копию игры.

Примерно неделю назад на канале MSI Gaming на YouTube показали новый дизайн GeForce RTX 4070 Ti SUPER, выполненный в тематике Stalker 2: Heart of Chornobyl. Видеокарта получила уникальный внешний вид с игровыми элементами, подчеркивающими атмосферу Stalker 2.

Недавно в сети появились фотографии этой видеокарты, опубликованные пользователем @momomo_us. На снимках можно увидеть коробку, а также саму карту с разных сторон. Кроме того, карта будет поставляться со специальным кронштейном для поддержки видеокарты, также выполненным в тематике Stalker 2.

Сама видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM оформлена в стиле игры, с тематическими элементами на кожухе и задней панели, а сбоку красуется логотип MSI с RGB-подсветкой. На задней панели карты расположены разъемы 1x HDMI и 3x DisplayPort. Это довольно крупная видеокарта, занимающая три слота, и для питания она использует один разъем 12V-2x6.

Коробка впервые была показана на видео, и на ней указано, что покупатели этой карты получат бесплатную копию Stalker 2: Heart of Chornobyl. Какое именно издание игры (Standard, Deluxe или Ultimate) будет включено, пока неясно. Стоимость стандартного издания игры составляет 59,99 долларов США.

Цена самой видеокарты пока не объявлена. Обычная версия RTX 4070 Ti SUPER стоит 800 долларов США, но тематические выпуски, как правило, продаются дороже. Неясно, будет ли эта версия иметь более высокие частоты, чем стандартное издание, но заявленные базовые и ускоренные частоты остаются на уровне 2340 МГц и 2610 МГц соответственно.

Видеокарта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6X с 256-битной шиной, что является улучшенной конфигурацией по сравнению с обычной RTX 4070 Ti. У неё 8448 ядер CUDA и TDP 285 Вт. Это отличный вариант для игр в высоком разрешении, таких как 1440p и 4K, и на данный момент она является одной из лучших на рынке.