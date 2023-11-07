Показаны характеристики международной версии Xiaomi Redmi 13C — неплохой процессор для своей цены

В каталогах электронного магазина Amazon появился новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 13C, и также были объявлены его конфигурация и цена для международной версии. Данная версия смартфона уже получила сертификацию 3C.

На Amazon указано, что Redmi 13C будет доступен в двух конфигурациях: 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Цены составляют 130 евро (примерно 12800 рублей) и 150 евро (примерно 15000 рублей) соответственно. Пока что доступны два цвета: черный и темно-синий. Смартфон имеет 6,74-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1650 x 720 пикселей и вырезом под фронтальную камеру.

По поводу характеристик, Redmi 13C оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,0 ГГц (вместо предполагавшегося Helio G85). Также в наличии аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 16 Вт, задняя камера с основным объективом на 50 мегапикселей, 2-мегапиксельным объективом для эффекта боке и макрообъективом, а также фронтальная 5-мегапиксельная камера. Смартфон сохраняет разъем для наушников 3,5 мм и боковую разблокировку по отпечатку пальца.

Согласно предыдущей информации, новый телефон Xiaomi с кодовым именем "23124RN87C" недавно получил сертификацию 3C и поддерживает зарядное устройство мощностью 10 Вт. Предполагается, что это и есть телефон Redmi 13C. Следует отметить, что международная версия данного смартфона не поддерживает 5G и может иметь некоторые различия от китайской версии в выборе процессора и мощности зарядки.