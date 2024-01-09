Показаны Samsung Galaxy Buds с внешним OLED-экраном

Компания Samsung разработала новые варианты OLED, пригодные для интеграции в различные устройства. Мы уже видели применение этих дисплеев в бытовой технике, где они предоставляли ценную информацию. Теперь компания представила интересную концепцию: использование технологии OLED, уменьшение её размера и внедрение в корпус наушников Galaxy Buds. Однако не сообщается, когда эти инновации станут доступны широкому потребителю.

Старший редактор CNET, Лиза Эдичико, загрузила видеоролик на YouTube, демонстрирующий корпус Galaxy Buds с OLED-дисплеем. Ни Samsung, ни Apple до сих пор не представили беспроводные наушники с подобными технологиями. Добавление OLED-экрана обеспечивает новый уровень удобства и может быть полезным для пользователей, беспокоящихся о заряде батареи. На дисплее отображается важная информация, такая как время и уровень заряда.

К сожалению, Лиза Эдичико уточнила, что Samsung не планирует массового производства OLED-корпусов для Galaxy Buds. Это дорогостоящее предприятие, требующее значительных инвестиций, и ограничения по размеру корпусов ограничивают размер батареи. Это может сократить время автономной работы наушников и вызвать негодование у пользователей. В теории идея замечательна, но на практике могут возникнуть проблемы с продолжительностью заряда батареи.