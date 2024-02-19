Покупатель получил пару туфель вместо GeForce RTX 3060 Ti

Вьетнамский покупатель столкнулся с обидным, но забавным, мошенничеством со стороны тайского продавца, когда обнаружил нечто неожиданное в своей коробке с GeForce RTX 3060 Ti.

Мошенники во всем мире придумывают разные и оригинальные способы обмана ничего не подозревающих покупателей, которые усердно трудились, чтобы заработать деньги на свои желанные покупки. Один из таких случаев был описан пользователем I_Leak_VN в Facebook, который сообщил о своем друге, вьетнамском дилере, который попал в ловушку тайского торговца.

Ситуация была следующей: вьетнамский дилер заключил сделку с тайским продавцом, который предлагал графический процессор Manli GeForce RTX 3060 Ti. Покупатель оплатил видеокарту по указанной цене, но когда посылка пришла, выяснилось, что коробка не содержала графического процессора.

Упаковка была проделана мастерски, вокруг коробки было много пенопласта, что создавало впечатление достаточного веса. Однако при распаковке обнаружилось, что в коробке не было только видеокарты, но и вместо нее там была пара женских туфель. Туфли были на невысоком каблуке и казались немного изношенными. Будь мошенник покрупнее, он мог бы хотя бы купить новую пару, даже если был решен обмануть покупателя.

К сожалению, решения этой проблемы нет, поскольку мошенник скрыл свою личность и может создавать несколько аккаунтов на различных веб-сайтах или использовать альтернативные площадки для продолжения своих незаконных действий. Это лишь один из множества случаев, когда покупатели могут стать жертвами обмана, и всегда стоит проверять легитимность продавца, особенно если речь идет о покупке подержанного оборудования. В случае подозрений лучше отказаться от сделки, чтобы избежать получения пары туфель или, в худшем случае, набора камней или песка.