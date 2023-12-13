OnePlus Open, честно говоря, является одним из самых впечатляющих складных телефонов в текущем году. Он не только оборудован отличными характеристиками, но также предлагает высококачественные камеры, а конструкция телефона оказалась весьма прочной. В ходе презентации компания утверждала, что использовала "необычные материалы" для уменьшения веса телефона в сравнении с конкурентами.

Несмотря на успешный маркетинг, разбор показывает, где были использованы титан и углеродное волокно, и, честно говоря, некоторые могут почувствовать легкое разочарование. Тем не менее важно отметить, что титан и углеродное волокно присутствуют в телефоне не только там, где это ожидалось. При разборе было обнаружено, что винты, используемые в шарнире, изготовлены из титана, а также много винтов в других частях устройства. В шарнире также использовано углеродное волокно, что, вероятно, способствует уменьшению веса, хотя не настолько значительно. Петля кажется крепкой, и результаты теста на долговечность подтверждают ее надежность.

Честно говоря, некоторые могут испытывать раздражение из-за восприятия обмана, но фактически OnePlus Open не обманывает потребителей. Компания заявила о наличии титана и углеродного волокна внутри телефона, и разбор подтвердил это. В итоге, если задать вопрос о лучшем складном устройстве на рынке, я бы отдал предпочтение этому устройству, поскольку оно делает то же самое, что и другие складные устройства, но делает это лучше.