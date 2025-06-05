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Полноценный Photoshop теперь бесплатен на Android

Хорошие новости для мобильных фотографов и дизайнеров: Adobe наконец-то выпустила бета-версию Photoshop для Android, причем совершенно бесплатно (пока в тестовом режиме). Приложение предлагает практически все возможности десктопной версии – от работы со слоями до продвинутых ИИ-инструментов.

Что умеет мобильный Photoshop:

  • Полноценная работа со слоями и масками
  • Инструмент Tap Select для быстрого удаления объектов
  • Генеративный ИИ Firefly для добавления/изменения элементов
  • Точечная коррекция и клонирование
  • Доступ к бесплатной библиотеке Adobe Stock

Минимальные требования:

  • Android 11 и новее
  • 6 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)

Пока все функции доступны бесплатно, но Adobe предупреждает: после окончания бета-тестирования возможны изменения. Главный вопрос – насколько удобно будет работать с таким мощным редактором на смартфоне? Ответ узнаем в ближайших обзорах.