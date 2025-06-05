Полноценный Photoshop теперь бесплатен на Android

Хорошие новости для мобильных фотографов и дизайнеров: Adobe наконец-то выпустила бета-версию Photoshop для Android, причем совершенно бесплатно (пока в тестовом режиме). Приложение предлагает практически все возможности десктопной версии – от работы со слоями до продвинутых ИИ-инструментов.

Что умеет мобильный Photoshop:

Полноценная работа со слоями и масками

Инструмент Tap Select для быстрого удаления объектов

Генеративный ИИ Firefly для добавления/изменения элементов

Точечная коррекция и клонирование

Доступ к бесплатной библиотеке Adobe Stock

Минимальные требования:

Android 11 и новее

6 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)

Пока все функции доступны бесплатно, но Adobe предупреждает: после окончания бета-тестирования возможны изменения. Главный вопрос – насколько удобно будет работать с таким мощным редактором на смартфоне? Ответ узнаем в ближайших обзорах.