Полноценный Photoshop теперь бесплатен на Android

Хорошие новости для мобильных фотографов и дизайнеров: Adobe наконец-то выпустила бета-версию Photoshop для Android, причем совершенно бесплатно (пока в тестовом режиме). Приложение предлагает практически все возможности десктопной версии – от работы со слоями до продвинутых ИИ-инструментов.
Что умеет мобильный Photoshop:
- Полноценная работа со слоями и масками
- Инструмент Tap Select для быстрого удаления объектов
- Генеративный ИИ Firefly для добавления/изменения элементов
- Точечная коррекция и клонирование
- Доступ к бесплатной библиотеке Adobe Stock
Минимальные требования:
- Android 11 и новее
- 6 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)
Пока все функции доступны бесплатно, но Adobe предупреждает: после окончания бета-тестирования возможны изменения. Главный вопрос – насколько удобно будет работать с таким мощным редактором на смартфоне? Ответ узнаем в ближайших обзорах.