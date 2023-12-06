Полный разбор OnePlus 12 показал массивную испарительную камеру

Вчера состоялся дебют OnePlus 12, который, по мнению автора, стал одним из лучших флагманов, выпущенных в последнее время. Возникает впечатление, что компания внимательно прислушивается к потребностям пользователей, стремясь обеспечить настоящее флагманское впечатление. Несмотря на схожий дизайн с предыдущей моделью, внутренние и внешние изменения делают этот телефон выдающимся среди своих конкурентов. В процессе разбора выявлена эффективная система охлаждения, что подчеркивает мощь устройства.

Подробный разбор позволяет рассмотреть внутренности OnePlus 12. Процедура разборки не отличается от тех, которые проводятся с другими смартфонами, но она демонстрирует устройство изнутри. В ближайшее время ожидается подробное рассмотрение со стороны JerryRigEverything и других экспертов.

Внутренности OnePlus 12 выглядят на уровне внешнего дизайна. Все компоненты тщательно расположены, создавая цельное устройство. Однако наиболее интересной особенностью телефона является мощная испарительная камера, используемая для охлаждения. Она выражает серьезное отношение компании к обещанному улучшению системы охлаждения, что особенно важно для обеспечения стабильной производительности Snapdragon 8 Gen 3.

Для тех, кто следит за новостями о OnePlus 12, размер испарительной камеры не станет сюрпризом. Компания обещала улучшить систему охлаждения, и это видно на представленных изображениях. Хотя это может быть незаметным для повседневных пользователей, опытные потребители, ориентированные на максимальную производительность, оценят данное улучшение. Видеоразбор доступен для просмотра ниже.