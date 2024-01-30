Пользователи Android наконец-то могут перенести eSIM со смартфона на смартфон

eSIM медленно вытесняют физические SIM-карты, и я полностью поддерживаю этот процесс. Несмотря на то, что в моем регионе активация eSIM пока не является дешевым удовольствием, я с нетерпением жду, когда она станет всеобщим стандартом, а все регионы мира будут придерживаться единого стандарта. В соответствии с этой тенденцией Google решила сосредоточиться на предоставлении инструмента переноса eSIM, который станет доступным для всех пользователей Android. На данный момент его функциональность ограничена.

Согласно последнему отчету, владелец Galaxy S24 Ultra при настройке своего устройства обнаружил возможность переноса eSIM со своего предыдущего устройства, просто отсканировав QR-код. Возможность этого процесса подтверждается скриншотом всплывающего окна, которое появится на Pixel 8 Pro с устройством Galaxy S24 Ultra и наоборот. Если эта функция станет широко распространенной, она, вероятно, станет стандартной и появится в большем числе телефонов в будущем.

Важно отметить, что Samsung представила свой собственный инструмент для переноса SIM-карт с One UI 5.1, и изначально функционал был ограничен устройствами Galaxy. Тем не менее последние изменения позволяют использовать эту функцию на более широком спектре устройств.

На текущий момент перенос eSIM доступен только для клиентов T-Mobile. Однако с учетом постепенного распространения этой функции ожидается, что она станет общедоступной и для других операторов. Я надеюсь на наступление будущего, когда перенос профилей eSIM на другие устройства станет простым и для всех. Мы будем следить за новостями в этой области.