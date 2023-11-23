Пользователи Galaxy сообщают о выгорании дисплея после недавнего обновления One UI 6.0

Похоже, что компания Samsung не останавливается на достигнутом в рамках дорожной карты One UI 6.0: несколько устройств уже получили обновление, и многие надеются, что все 35 с лишним устройств получат его к концу года. Однако, похоже, пользователи столкнулись со странной проблемой, которая обычно связана с аппаратным обеспечением, а не с самим программным обеспечением.

Пользователи Galaxy начали сообщать, что после обновления до One UI 6.0 у них возникают проблемы с выгоранием экрана, от чего страдают OLED-дисплеи, но видеть, что это происходит из-за обновления ПО, довольно странно. Самым простым решением этой проблемы является функция сдвига пикселей — вы могли видеть ее на своих OLED-телевизорах или мониторах, но Samsung не делает эту функцию доступной, чтобы пользователи случайно не включили ее. Сдвиг пикселей был включен в One UI 5.0, но, похоже, в последнем обновлении эта функция не работает.

Один из пользователей Reddit объяснил, как сдвиг пикселей может не работать в обновлении One U 6.0. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия на смартфоне Galaxy с последним обновлением.

Сделайте снимок экрана, когда строка состояния видна.

Поверните экран в альбомное положение, затем обратно в портретное (сделайте это 5 раз, чтобы элементы дрейфовали на значительное количество пикселей).

Откройте снимок экрана в галерее Samsung

Ниже показано, как это выглядит.

Приведенный выше снимок экрана сделан на Galaxy Note 20 Ultra, все еще работающем под управлением One UI 5.0. Если посмотреть на строку состояния, то можно заметить, что элементы накладываются друг на друга. Это свидетельствует о том, что данные элементы переместились так, как и должны были. Однако в One UI 6.0 этого не происходит.

Если посмотреть на это, то окажется, что на устройствах Galaxy под управлением One UI 6.0 не включена функция сдвига пикселей. Это связано с программным обеспечением и может быть легко исправлено. Поэтому пользователи ожидают, что Samsung выпустит обновление в ближайшее время. Хотя современные OLED-панели очень устойчивы к выгоранию, это все еще преследует пользователей OLED, и было бы неприятно столкнуться с этим.