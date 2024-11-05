Портативный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 показал 50–60 кадров в секунду в Black Myth: Wukong с TDP менее 15 Вт

Флагманский процессор AMD Strix Point Ryzen AI 9 HX 370 протестировали в новом карманном компьютере ONEXFLY F1 Pro от компании One-Netbook. Для такого компактного устройства процессор показал отличные результаты.

Серия процессоров AMD Ryzen AI 300 уже хорошо зарекомендовала себя в ноутбуках благодаря впечатляющей производительности и возможностям искусственного интеллекта. Однако интеграция Strix Point APU в карманные устройства продвигается медленно. One-Netbook стала одной из первых компаний, оснастивших свой карманный ПК Ryzen AI 9 HX 370, что привлекло внимание к новым возможностям этого процессора в компактных гаджетах.

Ryzen AI 9 HX 370 предлагает 12 ядер, 24 потока, 24 МБ кэша L3 и частоту до 5,1 ГГц. Графика построена на Radeon 890M с архитектурой RDNA 3.5, что обеспечивает высокую производительность для игр и приложений.

Недавнее видео показало геймплей на ONEXFLY F1 Pro в игре Black Myth: Wukong на низких настройках и разрешении ниже 1080p. Система выдает 50–60 FPS при энергопотреблении в 15 Вт, что впечатляет для такого формата устройства. При этом тест проводился на инженерном образце, так что конечная версия, вероятно, покажет ещё больше возможностей.

ONEXFLY F1 Pro оснащен 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. Производитель заполнил нишу компактных устройств с OLED-экраном, где ранее не было альтернатив, кроме решений от ZOTAC. Детали о конфигурации памяти и ценах пока не раскрыты, так как устройство все еще на стадии тестирования.